La vittoria nel derby contro l'Inter ha restituito entusiasmo all'ambiente rossonero, ma secondo Carlos Passerini non deve far dimenticare le necessità della squadra. Il giornalista del Corriere della Sera, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha sottolineato come il Milan abbia bisogno di una rosa più completa per poter competere su più fronti.

Il primo tema riguarda proprio la difesa. Passerini ha individuato in Gonçalo Inácio, centrale dello Sporting Lisbona già seguito dal club durante la scorsa estate, il profilo da riportare in cima alla lista degli obiettivi per la sessione invernale di calciomercato.

"Di sicuro serve un difensore: l'estate scorsa il profilo individuato era quello di Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona, chissà che a gennaio non si riesca davvero a strappare il suo sì", ha dichiarato. Un'indicazione che riapre quindi la possibilità di un nuovo tentativo per il portoghese nella finestra invernale.

La rosa è corta: servono alternative all'altezza

Per Passerini, il problema del Milan non riguarda soltanto la qualità dell'undici titolare, ma soprattutto la distanza tra i giocatori di prima scelta e le alternative. Il giornalista ritiene che la squadra possa contare su dodici o tredici titolari all'altezza, ma che il livello complessivo si abbassi sensibilmente quandoè costretto a ricorrere alle seconde linee.

Una situazione che rischia di pesare nel corso di una stagione lunga, soprattutto considerando la presenza dell'Europa League oltre al campionato. I quattro punti di distanza dall'Inter dopo dieci giornate mantengono i rossoneri pienamente in corsa, ma per sostenere ambizioni importanti servirà un organico più profondo.

In questo senso, Passerini ha sottolineato anche il ruolo che dovrà avere il futuro direttore sportivo. L'arrivo di Markus Krösche, indicato dal giornalista come prossimo responsabile dell'area sportiva, sarà cruciale per programmare gli interventi necessari già a gennaio.

Attacco e futuro di Camarda: il Milan deve decidere

Oltre al difensore, la dirigenza dovrà affrontare il tema delle alternative offensive. Passerini ha parlato della necessità di individuare un attaccante di scorta e di prendere una decisione sul futuro di

Il giovane centravanti potrebbe infatti partire in prestito già nella sessione invernale, qualora la società ritenesse che un'esperienza altrove possa garantirgli maggiore continuità. Una scelta che avrebbe conseguenze anche sulle strategie in entrata, perché il Milan dovrebbe individuare un'alternativa per il reparto offensivo.

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Il derby, secondo Passerini, deve diventare uno stimolo per la società: "Deve essere la dimostrazione lampante del fatto che, intervenendo con i giusti rinforzi, puoi davvero velocizzare il percorso di rinascita di questa squadra".

Il messaggio è dunque chiaro: il successo contro l'Inter ha confermato le potenzialità del gruppo, ma per trasformarle in continuità serviranno interventi mirati. Gonçalo Inácio è il nome indicato per la difesa, mentre in attacco restano da definire il profilo della riserva e il destino di Camarda.