Il Totthenam piomba su Sandro Tonali: ma è davvero la soluzione migliore per l'ex centrocampista del Milan? L'analisi
Il nome di Sandro Tonali scalda il mercato di Premier League, con quattro top club che hanno messo gli occhi sull'ex centrocampista del Milan. Oltre ai già noti interessi di Manchester City, Arsenal e Manchester United, anche il Tottenham di Roberto De Zerbi è piombato sul giocatore nelle ultime ore. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, gli 'Spurs' sarebbero intenzionati a costruire il nuovo corso attorno all'intensità e alle geometrie del classe 2000. Un progetto interessante, ma che apre ad un interrogativo: il Tottenham sarebbe un passo avanti o un passo indietro per Tonali? Scopriamolo insieme.
I numeri di Tonali al MilanA San Siro, Tonali ci ha messo pochissimo a entrare nel cuore dei tifosi, complice una forte e dichiarata fede rossonera abbinata alla grinta mostrata in campo. In tre stagioni con il Milan, il giocatore ha collezionato 130 presenze, condite da 7 gol e 13 assist, vincendo da protagonista lo Scudetto del 2022. Poi, nell'estate del 2023, la separazione con il trasferimento a titolo definitivo al Newcastle a fronte di un'offerta da 60 milioni di euro. Una cessione record, a cui il Diavolo ha deciso di non rinunciare per generare un'ingente plusvalenza.
La stima di De Zerbi per TonaliCome rivelato in una recente intervista ai microfoni del podcast condotto da Alessandro Cattelan 'SUPERNOVA', De Zerbi aveva già provato ad ingaggiare Tonali ai tempi del Sassuolo. Il tecnico italiano, infatti, provò ad approfittare del primo anno complicato al Milan per convincere l'allora direttore sportivo dei neroverdi Giovanni Carnevali a portarlo in Emilia. Tuttavia, la fede rossonera del giocatore ha prevalso. Il centrocampista ha accettato di ridursi lo stipendio pur di restare nella sua squadra del cuore: un sacrificio risultato decisivo per la sua permanenza a Milano. Entrambi bresciani, ora De Zerbi e Tonali potrebbero ritrovarsi a Londra.
Tonali vicino al Tottenham: passo avanti o passo indietro?Il Tottenham è reduce da una stagione ampiamente negativa che per due punti non è diventata fallimentare. Gli 'Spurs', infatti, hanno navigato per tutto l'anno tra la penultima e la terzultima posizione, salvandosi in extremis all'ultima giornata di campionato grazie alla vittoria contro l'Everton. Sotto la guida di De Zerbi, il progetto del club inglese può ripartire con maggiori garanzie tattiche e temperamentali, ma essere competitivi per i vertici della Premier League rischia di restare complicato. La sensazione è che il Tottenham abbia bisogno di Tonali più di quanto Tonali abbia bisogno del Tottenham. La soluzione migliore per fare un ulteriore salto di qualità definitivo e affermarsi come uno dei centrocampisti al mondo sarebbe accettare la corte di una tra Arsenal e Manchester City, per essere immediatamente competitivo e per provare a vincere il campionato e la Champions League.
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