Il nome di Sandro Tonali scalda il mercato di Premier League, con quattro top club che hanno messo gli occhi sull'ex centrocampista del Milan. Oltre ai già noti interessi di Manchester City, Arsenal e Manchester United, anche il Tottenham di Roberto De Zerbi è piombato sul giocatore nelle ultime ore. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, gli 'Spurs' sarebbero intenzionati a costruire il nuovo corso attorno all'intensità e alle geometrie del classe 2000. Un progetto interessante, ma che apre ad un interrogativo: il Tottenham sarebbe un passo avanti o un passo indietro per Tonali? Scopriamolo insieme.

I numeri di Tonali al Milan

La stima di De Zerbi per Tonali

Tonali vicino al Tottenham: passo avanti o passo indietro?