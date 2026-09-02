Leão saluta il Milan: "È stato un viaggio incredibile. Non è un addio, sarò sempre uno di voi"

Come riferito dal noto esperto di calcio mercato a Fabrizio Romano, il Leeds United ha blindato Noah Okafor, ex calciatore del Milan, respingendo diverse offerte arrivata all'ultima giornata della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato, Okafor sempre più centrale in Inghilterra

Il tempo in rossonero

Tra queste offerte era presente anche una proposta molto interessante: ben 35 milioni di sterline, offerta rispedita subito al mittente senza troppe esitazioni. Il club inglese, infatti, considera l'attaccante svizzero un vero e proprio pilastro del proprio progetto tecnico e la decisione di restare trova peraltro il pieno gradimento del calciatore stesso, fermamente intenzionato a proseguire la sua avventura.Arrivato alnel estate del 2023 daha vissuto in rossonero due stagioni scritte a tinte diverse. Nonostante una buona rese da 'uomo spacca partite' partendo dalla panchina, nel suo primo anno lo svizzero non è mai riuscito a conquistare la giusta continuità con una maglia da titolare.

Dopo un successivo prestito al Napoli nella seconda parte della stagione 2024-25, la dirigenza rossonera ha deciso di optare per la cessione a titolo definitivo al Leeds, chiudendo un'operazione superiore ai 20 milioni di euro. In Inghilterra il classe 2000 si è affermato rapidamente come un elemento molto importante portando il club a respingere delle offerte interessanti pur di farlo rimanere.