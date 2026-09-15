Dopo la risoluzione contrattuale con il Milan, Ismael Beanncer trova una nuova sistemazione: c'è la firma con l'Al-Gharafa
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Dopo l'accordo per la risoluzione contrattuale consensuale con il Milan dello scorso 7 agosto, Ismael Bennacer è finalmente pronto ad iniziare la prossima tappa della sua carriera. Il centrocampista algerino ha firmato con l'Al Gharafa, club della massima serie qatariota, partecipante anche alla Champions League asiatica. A dare l'annuncio è stato il club con un trailer lanciato sui propri canali social:
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Quanto risparmia il MilanL'ingaggio di Bennacer al Milan era di 4 milioni di euro netti a stagione a stagione. La risoluzione del contratto dell'algerino ha permesso al club rossonero di risparmiare 7,5 milioni (stipendio lordo).
Storia e numeri di Bennacer al MilanArrivato dall'Empoli nell'estate del 2019 per 17 milioni di euro, Bennacer ha collezionato 178 presenze con la maglia rossonera, impreziosite da 8 reti e 12 assist, per un totale di 11.385 minuti in campo. Nella stagione 2022/2023 l'algerino ha raggiunto il suo picco, diventando per un periodo uno dei migliori mediani nel panorama europeo. Poi la rottura del crociato, che lo ha costretto ad operarsi e a restare ai box per 205 giorni. Da quel momento non è più stato lo stesso Bennacer: continui problemi fisici e mai al top della condizione.
Le esperienze in prestitoA gennaio 2025 il Milan decide di cederlo in prestito al Marsiglia, prima di una nuova cessione temporanea alla Dinamo Zagabria nella stagione successiva. Il club croato non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro e il giocatore ha fatto ritorno alla base. La dirigenza rossonera ha spinto per la risoluzione del contratto e, dopo alcune settimane di trattativa, le parti hanno raggiunto un accordo consensuale.
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