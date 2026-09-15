Dopo l'accordo per la risoluzione contrattuale consensuale con il Milan dello scorso 7 agosto, Ismael Bennacer è finalmente pronto ad iniziare la prossima tappa della sua carriera. Il centrocampista algerino ha firmato con l'Al Gharafa, club della massima serie qatariota, partecipante anche alla Champions League asiatica. A dare l'annuncio è stato il club con un trailer lanciato sui propri canali social:

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Storia e numeri di Bennacer al Milan

Le esperienze in prestito

L'ingaggio dialera dinetti a stagione a stagione. La risoluzione del contratto dell'algerino ha permesso al club rossonero diArrivato dall'Empoli nell'estate del 2019 per 17 milioni di euro,ha collezionatocon la maglia rossonera, impreziosite da, per un totale di 11.385 minuti in campo. Nella stagione 2022/2023 l'algerino ha raggiunto il suo picco, diventando per un periodo uno dei migliori mediani nel panorama europeo. Poi la, che lo ha costretto ad operarsi e a restare ai box per 205 giorni. Da quel momento non è più stato lo stesso Bennacer: continui problemi fisici e mai al top della condizione.A gennaio 2025 ildecide di cederlo inal, prima di una nuova cessione temporanea allanella stagione successiva. Il club croato non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro e il giocatore ha fatto ritorno alla base. La dirigenza rossonera ha spinto per lae, dopo alcune settimane di trattativa, le parti hanno raggiunto un accordo consensuale.