Dopo lunghe settimane di voci, è ufficialmente finita l'avventura di Ismael Bennacer al Milan. Attraverso un comunicato ufficiale, il club rossonero ha confermato la risoluzione del contratto del centrocampista algerino dopo ben sette stagioni.

Milan, finita l'avventura di Bennacer: il comunicato e le parole del calciatore

"AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista IsmaëlBennacer. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro"

Arrivato al Milan nell'estate del 2019 dall'Empoli per circa 16 milioni di euro, Bennacer si è progressivamente preso il centrocampo rossonero nelle mani, diventando una pedina molto importante nello scacchiere di Stefano Pioli, allora allenatore del Milan, vincendo anche uno scudetto nel maggio del 2022 da assoluto protagonista.

Il calciatore, però, ha voluto salutare i suoi tifosi con un lungo messaggio condiviso sul suo profilo social, ripercorrendo le sue tappe in rossonero:

"Ciao tifosi del Milan, l 'anno scorso vi salutavo senza immaginare che quelle parole avrebbero finito per assumere il significato di un addio. Nulla potrà cancellare i ricordi costruiti qui in più di cinque anni. Ho indossato questa maglia con orgoglio, passione e determinazione al fianco di compagni straordinari e sostenuto dal vostro affetto incondizionato. Vincere lo Scudetto con questa maglia resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera. Anche giocare a San Siro davanti a voi è stato uno dei più grandi onori. Desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso, i miei compagni, i diversi staff del club e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa avventura così speciale. Un pensiero particolare va a voi, tifosi rossoneri, il cui amore e sostegno resteranno per sempre impresi nel mio cuore. Siete voi a rendere il Milan un club unico. Spero che le nostre strade possano incrociarci di nuovo in un modo o nell'altro perché in fondo sento che la nostra storia non è ancora del tutto finita. Grazie di tutto. Forza Milan per sempre"

Gli infortuni e il percorso difficile

Gli ultimi anni di Bennacer a San Siro sono stati purtroppo costellati da diversi problemi fisici, tra cui il grave infortunio subito nell'euroderby di Champions League del 2023 contro l'Inter di Simone Inzaghi. Nonostante il rientro in campo e la stima dei compagni e allenatore, gli spazi per il centrocampista si sono ridotti in maniera importante.