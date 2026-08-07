La lunga tournèe estiva del Milan divisa tra Oceania e Asia si avvia finalmente verso la conclusione. La sfida amichevole di domani contro il Chelsea segnerà infatti l'atto finale del tour prima dell'inizio del campionato. Subito dopo il fischio finale del match contro la squadra di Alonso, i rossoneri di Amorim faranno rientro in Italia. Ad attendere i calciatori a Milano ci saranno dei gironi di riposo forniti dallo staff tecnico, fondamentalissimi per assorbire tutto il lavoro svolto nel precampionato.

Milan, verso la fine della tournée: ecco quando rientreranno Maignan e Rabiot

I motori a Milanello torneranno a scaldarsi nella giornata di mercoledì 12 agosto, quando la squadra si ritroverà per una sessione d'allenamento pomeridiana, per poi dare il via alla fase finale della preparazione. Al rientro, ci saranno anche: il portiere francese e ilc centrocampista faranno il loro ritorno in gruppo dopo il periodo vacanze derivate dal mondiale.

Mercoledì, inoltre, dovrebbe coincidere con il rientro dell'infortunato Mario Gila. Lo spagnolo, infatti, ha smaltito il problema alla coscia rimediato a fine luglio contro il Celtic ed è pronto a rientrare.