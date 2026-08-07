Tutte le indicazioni utili sul test amichevole Chelsea-Milan in Indonesia: orari, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming
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Dopo i due pareggi contro Celtic e Inter, il Milan si prepara alla terza amichevole del precampionato. Il prossimo avversario dei rossoneri sarà il Chelsea di Xabi Alonso, club già affrontato nella tournée estiva della scorsa stagione, quando i 'Blues' si imposero per 4-1. Ecco tutte le informazioni utili sulla partita: orari, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV.
Chelsea-Milan: i dettagli della sfidaMilan e Chelsea si affronteranno sabato 8 agosto al 'Gelora Bung Karno Stadium' di Giacarta (Indonesia). Il calcio d'inizio è previsto per le ore 14:00 italiane (20:00 locali). Il club rossonero ha già raggiunto la capitale indonesiana (qui il video dell'arrivo), mentre l'arrivo dei 'Blues' è previsto per la giornata di oggi, venerdì 7 agosto.
In conferenza stampa, Ruben Amorim ha parlato di "possibili sorprese" e "poco tempo per sperimentare". L'amichevole contro il Chelsea potrebbe rappresentare l'occasione per valutare i giocatori che hanno trovato meno spazio contro Celtic e Inter.
La probabile formazione dei rossoneriIl modulo sarà il solito 3-4-2-1, con Torriani che viaggia verso la conferma tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Terracciano, De Winter e Pavlovic, ma il serbo potrebbe anche andare in panchina per fare spazio al nuovo acquisto Diawara. In mediana potrebbe partire dal 1' minuto la coppia Modric-Comotto: 23 anni di differenza e tanta qualità a disposizione della squadra. Sulle corsie laterali spazio a Bartesaghi e Saelemaekers, con Chukwueze ed Estupinan pronti a subentrare dalla panchina. Sulla trequarti potrebbe essere il turno di Leao, affiancato da Loftus-Cheek alle spalle dell'unica punta Goncalo Ramos.
MILAN(3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim
Chelsea-Milan, dove vederla in TVL'amichevole tra Chelsea e Milan sarà trasmessa in diretta tv e streaming a partire dalle ore 14:00 italiane. Il match sarà trasmesso sia su ‘DAZN’ che sui canali di ‘Sky Sport’, con visione riservata agli abbonati. Come sempre, anche PianetaMilan seguirà la sfida con il consueto LIVE testuale dedicato.
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