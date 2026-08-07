Dopo i due pareggi contro Celtic e Inter, il Milan si prepara alla terza amichevole del precampionato. Il prossimo avversario dei rossoneri sarà il Chelsea di Xabi Alonso, club già affrontato nella tournée estiva della scorsa stagione, quando i 'Blues' si imposero per 4-1. Ecco tutte le informazioni utili sulla partita: orari, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV.

Chelsea-Milan: i dettagli della sfida

si affronteranno sabato 8 agosto al 'Gelora Bung Karno Stadium' di Giacarta (Indonesia). Il calcio d'inizio è previsto per le(20:00 locali). Il club rossonero ha già raggiunto la capitale indonesiana (qui il video dell'arrivo) , mentre l'arrivo dei 'Blues' è previsto per la giornata di oggi, venerdì 7 agosto.

In conferenza stampa, Ruben Amorim ha parlato di "possibili sorprese" e "poco tempo per sperimentare". L'amichevole contro il Chelsea potrebbe rappresentare l'occasione per valutare i giocatori che hanno trovato meno spazio contro Celtic e Inter.

La probabile formazione dei rossoneri

Il modulo sarà il solito, conche viaggia verso la conferma tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da, ma il serbo potrebbe anche andare in panchina per fare spazio al nuovo acquisto. In mediana potrebbe partire dal 1' minuto la coppia23 anni di differenza e tanta qualità a disposizione della squadra. Sulle corsie laterali spazio a, con Chukwueze ed Estupinan pronti a subentrare dalla panchina. Sulla trequarti potrebbe essere il turno di, affiancato daalle spalle dell'unica punta

MILAN(3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim

Chelsea-Milan, dove vederla in TV

L'amichevole tra Chelsea e Milan sarà trasmessa in diretta tv e streaming a partire dalle ore 14:00 italiane. Il match sarà trasmesso sia suche sui canali di, con visione riservata agli abbonati. Come sempre, ancheseguirà la sfida con il consueto