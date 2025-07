Diavolo a caccia del goleador: il futuro del Milan passa da un numero 9

Il Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione, con idee chiare e una strategia ben definita. Come riferito da calciomercato.com, il focus principale del mercato rossonero è l'arrivo di un grande attaccante , un "numero 9" alla Giroud che possa fare la differenza e aiutare il Diavolo a puntare subito alla seconda stella .

Un nuovo centravanti per Allegri: via libera al mercato

Massimiliano Allegri, a quanto pare, non si fida completamente del messicano Gimenez e ha espressamente richiesto rinforzi in attacco. L'idea del Milan è quella di inserire in rosa un profilo alla Giroud: un centravanti d'area di rigore, dotato di grande fisicità e capace di lavorare per la squadra. Gran parte del budget di mercato sarà destinato proprio a questo ruolo, anche se, salvo occasioni improvvise, il tema attaccante si infiammerà solo verso la fine del mese.