Cutrone ritrova il Wolverhampton: “Il commerciante di pasta è tornato”

Calciomercato: Cutrone torna al Wolverhampton dopo un anno

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Patrick Cutrone è tornato al Wolverhampton. Il centravanti comasco, classe 1998, ha lasciato la Fiorentina, club in cui era approdato in prestito nel gennaio 2020, dopo aver segnato appena 5 gol totali in 34 gare tra Serie A e Coppa Italia.

La Fiorentina ha ufficializzato la separazione da Cutrone sui propri canali. Prestito risolto anticipatamente, quindi, e per l’ex bomber delle giovanili del Milan, autore di 27 gol in 90 gare in Prima Squadra, immediato ritorno alla corte del manager lusitano Nuno Espirito Santo.

Intervenuto, poi, sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘, Cutrone ha voluto salutare, a modo suo, i sostenitori dei ‘Wolves‘, che tanto lo avevano amato sin dai suoi primi passi in Premier League.