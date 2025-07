Abodi estasiato: “Azzurre da esempio, ci fanno appassionare!”

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, ha elogiato via X (ex Twitter) la Nazionale femminile di calcio

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, ha elogiato via X (ex Twitter) la Nazionale femminile di calcio dopo la brillante vittoria per 2-1 contro la Norvegia. Un successo fondamentale che ha garantito alla squadra di Soncin l'accesso alle semifinali degli Europei. Le parole del Ministro sottolineano l'importanza di questo traguardo e l'orgoglio per la prestazione delle Azzurre.