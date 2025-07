"Giovedì scorso c'è stato l'incontro tra gli agenti di Javi Guerra e il Valencia per il rinnovo. Il giocatore si aspettava un'offerta ufficiale per il rinnovo con adeguamento, che non è arrivata. Il Milan ha riattivato i contatti con gli agenti per trovare un accordo per poi parlare col Valencia che vorrebbe sempre 25-30 milioni".