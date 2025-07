Calciomercato Milan, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Estupinan è il primo obiettivo per la fascia sinistra dei rossoneri. Le ultime

Calciomercato Milan, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri puntano decisi a Pervis Estupinan del Brighton. Prima proposta ufficiale da 12 milioni più bonus. Non basterebbero, al momento, ma il club inglese ha già comprato De Cuyper. In più negli scorsi mesi il Brighton avrebbe garantito a Jorge Mendes, l’agente dell’ecuadoriano classe 1998, che di fronte a un’offerta congrua lo avrebbe lasciato partire.