Enrico Currò, giornalista de 'La Repubblica', ha postato un lunghissimo commento su X. Argomenti? Il ruolo di Furlani, Ibrahimovic, il mercato, il direttore sportivo e l'allenatore. Secondo Currò è possibile che ci sia una rivoluzione e se avverrà rischierebbero tutti: "Non solo Conceiçao e i giocatori, ma anche i dirigenti, a cominciare dall'amministratore delegato Giorgio Furlani e da Zlatan Ibrahimovic". Secondo Currò, in caso di vittoria della Coppa Italia, ci sarebbe potuta essere una rivoluzione più soft, ma ora: "Il ribaltone rischia di coinvolgere in primis proprio Furlani". Secondo il giornalista de 'La Repubblica' la posizione di Furlani sarebbe sempre più debole, ma l'ad rossonero: "Non è certo il tipo che si arrende facilmente". Secondo Currò, il manager finanziario e sportivo Massimo Calvelli, x tennista e amministratore dell’Atp: "Potrebbe infatti preludere a un incarico di responsabilità molto operativo nel Milan. Si sussurra negli ambienti del tennis, da amministratore delegato".