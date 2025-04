Negli ultimi tempi abbiamo dato conto dell'innesto in RedBird Capital Partners, società di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, di Massimo Calvelli, ormai ex CEO dell'ATP (Association Tennis Players). Quest'ultimo è entrato a far parte del fondo americano per guidare gli investimenti sportivi internazionali, come aveva già fatto Damien Comolli nel 2020. Ma c'è di più, perché sembra che il numero uno del club rossonero abbia proprio la volontà di investire in questo sport. Le ultime notizie in merito giungono da 'Bloomberg', portale statunitense molto informato su questa vicende.