Milan Futuro, ai playout senza Camarda e Jimenez? Ecco le tue armi in più

Milan Futuro, Camarda-Jimenez assenti ai playout? No problem: ecco cinque nomi a cui aggrapparti — Nell'ipotesi più concreta, quindi, il Milan Futuro dovrebbe essere impegnato nel doppio confronto con la S.P.A.L. e qui si pone un secondo problema. Francesco Camarda e Alex Jimenez, che hanno dimostrato di dare una scossa, non potranno scendere in campo. Il regolamento della Serie C prevede infatti che possano partecipare solo i giocatori che nel corso della stagione abbiano raggiunto 25 presenze in distinta nella regular season e che allo stesso tempo siano scesi in campo con la prima squadra. Entrambi sono a quota 16 e possono arrivare al massimo a 18. Ma quindi a chi si può aggrappare Massimo Oddo?

Innanzitutto a sé stesso, o meglio alla sua esperienza in Serie C e nelle categorie superiori. Come già rimarcato ieri è lui il demiurgo di questa rinascita del Milan Futuro, per cui la sua presenza in panchina sarà fondamentale. Parlando del campo, invece, le armi che i rossoneri hanno a disposizione sono diverse. In porta sicuramente Lapo Nava, che grazie all'esperienza acquisita in prima squadra nella passata stagione, può davvero fare la differenza. In difesa uno come Michele Camporese, che ha portato una certa mentalità a tutto il gruppo e di partite toste e sotto pressione in carriera ne ha giocate a iosa.

Non possiamo non citare Ettore Quirini, che ha dimostrato di essere il punto fermo da cui ripartire nella prossima stagione. E poi anche Davide Bartesaghi, che ha già bussato alla porta del calcio dei grandi ed è a quota 24 apparizioni, quindi con un'altra si 'salva' dall'esclusione. Infine in attacco tutto il peso sarà probabilmente sulle spalle di Andrea Magrassi. In stagione ha avuto alti e bassi, ma la necessità di incidere in assenza del collega più giovane potrebbe anche dargli la carica giusta per dimostrare quanto vale. LEGGI ANCHE: Milan, Walker: il riscatto vale la pena? Costi e numeri dell'inglese>>>