Milan, Walker: il riscatto vale la pena? Costi e numeri dell’inglese

Milan , Walker al momento è al box per un infortunio al braccio e la speranza è quella di recuperarlo per il derby di Coppa Italia contro l'Inter. Il terzino è arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City . Un riscatto che sembrava praticamente scontato qualche settimana fa, ma, secondo gli ultimi rumors , il calciatore potrebbe tornare da Guardiola, soprattutto senza Champions League. Cosa dovrebbe fare il Milan con il terzino inglese? Abbiamo analizzato i numeri stagionali in rossoneri di Walker per capire se davvero vale la pena riscattarlo oppure no.

Andiamo a vedere come sta giocando in stagione Walker grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. 12 partite di cui 11 giocate dal primo minuto. Zero partecipazione ai gol e meno di un passaggio chiave di media a partita. 2.83 duelli vinti a partita (quasi il 60%). 4.58 palloni recuperati a partita, con 1.58 contrasti e 1.08 di intercetti. Come possiamo vedere dalla heatmap, Walker non ha poi spinto tantissimo in attacco con il Milan, pensando più alla fase difensiva, sia a destra che al centrodestra. Il Milan potrebbe riscattare Walker per circa 5 milioni di euro, mentre il suo contratto potrebbe pesare circa 4,5 milioni di euro. Cifre comunque importanti visto che il calciatore non è più giovane (classe 1990). Le sue prestazioni sono state più che positive nella maggior parte dei case, e con la difesa a tre potrebbe agire da braccetto di destra alla grande. Non sarà una scelta facile quella che dovrà fare il Milan, visto che ci sono sia molti pro e molti contro. Bisognerà capire anche quando si dovrebbe investire per cercare un sostituto, visto che Emerson Royal sembrerebbe avviato verso l'addio e non basterebbe il solo Alex Jimenez, comunque non certo di restare. LEGGI ANCHE: Milan, Chiesa sarebbe il colpo giusto? I numeri con Allegri dicono che...>>>