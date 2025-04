Infortuni Milan, speranze per Gimenez e Maignan: Walker vuole...

Da domani, come scrive 'Il Corriere dello Sport', il Milan tornerà a Milanello per iniziare gli allenamenti di preparazione verso Milan-Atalanta. Sergio Conceicao dovrà verificare le condizioni di Gimenez: il messicano è uscito malconcio dopo lo scontro contro De Gea in Milan-Fiorentina, tanto da non essere convocato contro l'Udinese. I rossoneri sarebbero fiduciosi di recuperare l’ex Feyenoord per la sfida contro Gasperini.