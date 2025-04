Calciomercato Milan, Tare rivoluziona la difesa? Walker a sorpresa...

Il Milan continua la sua programmazione per il futuro: il club rossonero dovrebbe stringere sempre di più per il nuovo direttore sportivo ( Tare sembrerebbe in prima linea). E dopo? Il Diavolo penserà al nuovo allenatore e poi ai temi caldi della rosa da presentare dalla prossima stagione. Sono tanti i dubbi e i nodi da sciogliere in vista di un'estate che sembra molto calda e impegnata per il Milan. Tantissime decisioni da prendere in difesa .

Calciomercato Milan, Walker torna al City? Occhio alle sorprese con Tare

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', in difesa ci sarebbe molto da fare nonostante gli arrivi di Pavlovic, Emerson Royal e Walker. L’inglese, tra l’altro, è in prestito, ma il suo riscatto dal Manchester City per 5 milioni non sarebbe per niente scontato. Senza Champions, si legge, probabile che torni al Manchester City. A quel punto servirebbe un investimento importante nel ruolo. Anche dal punto di vista del centrali ci potrebbe essere un cambiamento: Tare alla Lazio portò De Vrij, Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi e Gila a costi contenuti. Se dovesse diventare il ds del Milan, il quotidiano non escluderebbe colpi a sorpresa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, scippo alla Juventus? Pronto il colpo dalla Premier>>>