Sul giocatore - dicono i 'rumors' di calciomercato - si è inserito il Benfica, pronto a offrire più di 20 milioni di euro per prendere André ma, intanto, il giocatore, con una breve dichiarazione rilasciata a 'GloboEsporte', in Brasile , ha commentato per la prima volta il suo possibile passaggio al Milan con queste parole. "A questo proposito, sono molto calmo. La mia concentrazione è al 100% qui al club. Se andassi lì, vivrei un sogno , ma anche qui sto vivendo un sogno. Giocare per il Corinthians è un sogno che ho sempre sognato fin da bambino , ancora di più da professionista".

Insomma, un André lusingato dall'interesse rossonero, ma che, ovviamente, non ha voluto sbilanciarsi poi troppo nel caso in cui la trattativa, poi, non andasse a buon fine. Anche perchè su di lui è piombato anche il Benfica, deciso ad alzare l'offerta e ad accontentare il Corinthians. Commentando, poi, le parole di Memphis Depay, suo compagno di squadra nel 'Timão' ("E' uno dei più grandi talenti mai visti"), André ha concluso: "Non l'avevo nemmeno visto. Sono arrivato all'allenamento e tutti ne parlavano, e quando l'ho visto ero felicissimo. Per Memphis, dato il giocatore che è e la statura che ha, dire questo di me... non posso che esserne grato".