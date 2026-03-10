Sul giocatore - dicono i 'rumors' di calciomercato - si è inserito il Benfica, pronto a offrire più di 20 milioni di euro per prendere André ma, intanto, il giocatore, con una breve dichiarazione rilasciata a 'GloboEsporte', in Brasile, ha commentato per la prima volta il suo possibile passaggio al Milan con queste parole. "A questo proposito, sono molto calmo. La mia concentrazione è al 100% qui al club. Se andassi lì, vivrei un sogno, ma anche qui sto vivendo un sogno. Giocare per il Corinthians è un sogno che ho sempre sognato fin da bambino, ancora di più da professionista".
Insomma, un André lusingato dall'interesse rossonero, ma che, ovviamente, non ha voluto sbilanciarsi poi troppo nel caso in cui la trattativa, poi, non andasse a buon fine. Anche perchè su di lui è piombato anche il Benfica, deciso ad alzare l'offerta e ad accontentare il Corinthians. Commentando, poi, le parole di Memphis Depay, suo compagno di squadra nel 'Timão' ("E' uno dei più grandi talenti mai visti"), André ha concluso: "Non l'avevo nemmeno visto. Sono arrivato all'allenamento e tutti ne parlavano, e quando l'ho visto ero felicissimo. Per Memphis, dato il giocatore che è e la statura che ha, dire questo di me... non posso che esserne grato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA