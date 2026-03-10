Pertanto, il Corinthians aveva fatto sapere al Milan che alzando la proposta l'operazione si sarebbe potuta chiudere, ma il club meneghino ha ritenuto opportuno rimanere fermo sulle proprie posizioni. E ora tutto rischia di saltare: secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb', infatti, il Benfica sta preparando un'offerta concreta per André e può bruciare il Milan nell'operazione, sfruttando l'incertezza creatasi intorno alla trattativa. Le 'Aquile' di Lisbona sarebbero disponibili a mettere sul piatto oltre 20 milioni di euro. Accontentando, così, i desideri di Stábile e del 'Timão'. Novità attese a breve giro di posta.