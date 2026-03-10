Pianeta Milan
Calciomercato: Milan, attento che ti soffiano André. Ecco dove potrebbe finire e perché

André-Milan, salta tutto? Si è inserito un top club europeo sul giovane brasiliano
André, centrocampista brasiliano classe 2006 che il Milan aveva praticamente preso dal Corinthians per il prossimo calciomercato estivo, potrebbe non arrivare più in maglia rossonera. Ecco cosa è successo nelle ultime ore intorno al giocatore
Come si ricorderà, nelle scorse settimane il Milan aveva praticamente messo le mani su André Luis Santos Dias, classe 2006, centrocampista brasiliano in forza al Corinthians in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Accordo trovato sia il giocatore, per un contratto quadriennale, sia con il club paulista, sulla base di 15 milioni di euro di fisso più 2 milioni di euro di bonus per il 70% del cartellino di proprietà del 'Timão'.

Calciomercato: Milan, André rischia di sfumare. Ecco perché

Sull'altro 30%, in mano allo stesso André, il giocatore aveva già fatto sapere di non accampare alcuna pretesa. L'operazione, ben avviata, ha subito una frenata improvvisa e, successivamente, un dietrofront deciso per via della decisione del Presidente del Corinthians, Osmar Stábile, di non firmare i documenti già pronti (e, parzialmente, scambiati) con il Milan per chiudere tutto. Motivi? Vari. Tra questi, il valore del giocatore, secondo il numero uno della società di San Paolo superiore all'offerta del Milan accettata dai suoi dirigenti.

Pertanto, il Corinthians aveva fatto sapere al Milan che alzando la proposta l'operazione si sarebbe potuta chiudere, ma il club meneghino ha ritenuto opportuno rimanere fermo sulle proprie posizioni. E ora tutto rischia di saltare: secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb', infatti, il Benfica sta preparando un'offerta concreta per André e può bruciare il Milan nell'operazione, sfruttando l'incertezza creatasi intorno alla trattativa. Le 'Aquile' di Lisbona sarebbero disponibili a mettere sul piatto oltre 20 milioni di euro. Accontentando, così, i desideri di Stábile e del 'Timão'. Novità attese a breve giro di posta.

