Dopo l'assist per Goncalo Ramos nel match contro il Venezia, spuntano nuove pretendenti per Alexis Saelemaekers. L'Atalanta di Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri ha messo nel mirino il belga classe 1999, ma ha dovuto fare i conti con un risposta netta da parte del Milan.

Calciomercato Milan, l'Atalanta ci prova per Saelemaekers

La risposta del Milan

I precedenti contatti tra Milan e Atalanta