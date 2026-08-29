La 'Dea' prova a strappare l'esterno belga ai rossoneri negli ultimi giorni di mercato: ecco come ha risposto il Milan
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Dopo l'assist per Goncalo Ramos nel match contro il Venezia, spuntano nuove pretendenti per Alexis Saelemaekers. L'Atalanta di Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri ha messo nel mirino il belga classe 1999, ma ha dovuto fare i conti con un risposta netta da parte del Milan.
Calciomercato Milan, l'Atalanta ci prova per SaelemaekersStando a quanto riportato da 'Calciomercato.com', l'Atalanta avrebbe effettuato un tentativo in extremis per provare a portare Saelemaekers a Bergamo. Dopo aver definito il ritorno di Franck Kessiè, l'intenzione di Cristiano Giuntoli è quella di regalare un esterno offensivo di qualità per aumentare la profondità della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il Milan non ha esitato a rispondere.
La risposta del MilanLa proposta dell'Atalanta è stata prontamente declinata dal Milan, che non ha alcuna intenzione di privarsi dell'esterno belga, considerato una pedina fondamentale per lo scacchiere di Ruben Amorim. Nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese, Saelemaekers agirà come trequartista di sinistra a piede invertito: un ruolo che gli garantisce maggiore creatività e meno corse in fase difensiva. Lo scorso 15 dicembre, il classe 1999 ha firmato un rinnovo di contratto che lo lega alla società rossonera fino al 30 giugno 2031.
I precedenti contatti tra Milan e AtalantaNon si tratta dei primi dialoghi tra Milan e Atalanta. Nel corso della finestra estiva di calciomercato, i due club lombardi avevano già avuto dei contatti per discutere di Samuele Ricci e Ardon Jashari. Nessuna delle due operazioni, però, è andata in porto: l'ex Torino è finito al Como, mentre lo svizzero farà parte della rosa di Amorim per la stagione 2026/2027.
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