Focus completo su Gonçalo Ramos dopo Milan-Venezia 2-0. Il clamoroso lavoro da boa offensiva, i gol falliti e i numeri di Sofascore che promuovono il bomber

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Venezia: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Gonçalo Ramos si è sbloccato: alla prima a San Siro il nuovo attaccante del Milan ha trovato il suo primo gol ufficiale con la maglia rossonera. Il suo diagonale nel secondo tempo è stato decisivo per battere un Venezia molto bravo e applicato per tutta la partita.

La gara dell'attaccante portoghese può essere divisa a metà: un lavoro eccezionale senza palla e un grandissimo lavoro da boa offensiva. Ramos, come ha sottolineato lo stesso Amorim nel post partita, pressa per tutta la gara in modo costante e perfetto. Corre più di tutti e lotta su ogni pallone. Non sono fattori scontati, specialmente per un grande attaccante pagato più di 70 milioni di euro.

Gonçalo Ramos è un attaccante vero: decisivo nonostante gli errori. Ecco tutti i segnali

L'altro lavoro eccezionale è sulle sponde: il Milan, per uscire dalla marcatura a uomo del Venezia, si è spesso affidato al lavoro di Ramos spalle alla porta. Il portoghese è bravissimo a controllare il pallone e a gestirlo con pochissimi tocchi. Ripulisce una quantità di palloni sporchi assurda.

L'altra parte negativa riguarda le occasioni mancate: Ramos ha avuto nel primo tempo tre chiare occasioni da gol, dove è sembrato sempre poco deciso e determinato. Anche nella ripresa ha sbagliato un colpo di testa non complesso per un attaccante del suo calibro. Ma proprio come i grandi bomber, Ramos non si è demoralizzato, anzi: ha continuato a giocare e impegnarsi al massimo e ha segnato il gol decisivo, il più difficile dal punto di vista tecnico. Non era per nulla facile incrociare e dare forza al pallone da quella posizione defilata.

Ecco le statistiche più importanti di Gonçalo Ramos in Milan-Venezia dal sito Sofascore:

  • Gol: 1
  • Gol attesi (xG): 0,94
  • Gol attesi nello specchio: n.d.
  • Grandi occasioni fallite: 4
  • Tiri totali: 8
  • Tiri nello specchio: 3
  • Tiri respinti/bloccati: 1
  • Passaggi precisi: 21/28 (75%)
  • Passaggi nella metà campo avversaria (precisi): 10/12 (83%)
  • Passaggi nella propria metà campo (precisi): 11/16 (69%)
  • Tocchi di palla: 52

Il peso dell'investimento e i segnali da vero bomber

È inevitabile che Gonçalo Ramos dovrà convivere mediaticamente con il peso dell'investimento fatto da parte del Milan, ma i segnali del vero bomber ci sono e sono chiarissimi.

Sì, perché un grande attaccante può anche sbagliare tante occasioni da rete importanti, ma poi, quando dev'essere decisivo, sa essere letale e glaciale.

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