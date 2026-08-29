Gonçalo Ramos è un attaccante vero: decisivo nonostante gli errori. Ecco tutti i segnali

Gonçalo Ramos si è sbloccato: alla prima a San Siro il nuovo attaccante del Milan ha trovato il suo primo gol ufficiale con la maglia rossonera. Il suo diagonale nel secondo tempo è stato decisivo per battere un Venezia molto bravo e applicato per tutta la partita.

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La gara dell'attaccante portoghese può essere divisa a metà: un lavoro eccezionale senza palla e un grandissimo lavoro da boa offensiva. Ramos, come ha sottolineato lo stesso Amorim nel post partita, pressa per tutta la gara in modo costante e perfetto. Corre più di tutti e lotta su ogni pallone. Non sono fattori scontati, specialmente per un grande attaccante pagato più di 70 milioni di euro.

L'altro lavoro eccezionale è sulle sponde: il Milan, per uscire dalla marcatura a uomo del Venezia, si è spesso affidato al lavoro di Ramos spalle alla porta. Il portoghese è bravissimo a controllare il pallone e a gestirlo con pochissimi tocchi. Ripulisce una quantità di palloni sporchi assurda.

L'altra parte negativa riguarda le occasioni mancate: Ramos ha avuto nel primo tempo tre chiare occasioni da gol, dove è sembrato sempre poco deciso e determinato. Anche nella ripresa ha sbagliato un colpo di testa non complesso per un attaccante del suo calibro. Ma proprio come i grandi bomber, Ramos non si è demoralizzato, anzi: ha continuato a giocare e impegnarsi al massimo e ha segnato il gol decisivo, il più difficile dal punto di vista tecnico. Non era per nulla facile incrociare e dare forza al pallone da quella posizione defilata.

Ecco le statistiche più importanti di Gonçalo Ramos in Milan-Venezia dal sito Sofascore:

Gol: 1

1 Gol attesi (xG): 0,94

0,94 Gol attesi nello specchio: n.d.

n.d. Grandi occasioni fallite: 4

4 Tiri totali: 8

8 Tiri nello specchio: 3

3 Tiri respinti/bloccati: 1

1 Passaggi precisi: 21/28 (75%)

21/28 (75%) Passaggi nella metà campo avversaria (precisi): 10/12 (83%)

10/12 (83%) Passaggi nella propria metà campo (precisi): 11/16 (69%)

11/16 (69%) Tocchi di palla: 52

Il peso dell'investimento e i segnali da vero bomber

È inevitabile che Gonçalo Ramos dovrà convivere mediaticamente con il peso dell'investimento fatto da parte del Milan, ma i segnali del vero bomber ci sono e sono chiarissimi.

Sì, perché un grande attaccante può anche sbagliare tante occasioni da rete importanti, ma poi, quando dev'essere decisivo, sa essere letale e glaciale.