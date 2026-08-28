È terminata da pochi minuti la partita Milan-Venezia a 'San Siro': ecco le dichiarazioni a caldo di Goncalo Ramos

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Venezia: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Gonçalo Ramos, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Venezia, partita della 2^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è disputata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Venezia, le parole di Gonçalo Ramos

"E' una sensazione incredibile, ma l'importante è vincere. Sono molto contento di aver vinto un'altra partita".

Sulle occasioni sbagliate nel primo tempo

"Non so perché ho sbagliato quei gol nel primo tempo. Di solito quando ho così tante occasioni ne faccio anche più di uno".

Il DNA del Milan di Amorim

"Penso che il nostro DNA sia chiaro. Vogliamo giocare a calcio e vincere ogni partita, ma allo stesso tempo divertirci. E' molto bello essere qui, non solo per i portoghesi che ci sono, ma anche per tutti quelli che mi danno una mano tutti i giorni come Yunus (Musah, n.d.r.)".
Goncalo Ramos

La cena fuori con la squadra

"Se porterò la squadra fuori a cena dopo questo gol? Si, potrei farlo".

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