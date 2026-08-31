Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, il futuro di Santiago Gimenez sarà al Porto: ora è arrivata anche l'ufficialità. Il centravanti messicano lascia dunque il Milan dopo 7 gol e 6 assist in 37 presenze realizzate tra il febbraio del 2025 e il giugno del 2026.

Ufficiale, Gimenez al Porto: il comunicato del Milan

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Santiago Gimenez a FC Porto fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Santi per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica".

La verità sulla formula del trasferimento

Il fattore Farioli

A comunicare l'ufficialità del trasferimento dialè stato il. Questo il comunicato diramato sul proprio sito:I più grandi esperti di calciomercato avevano parlato di unCome emerge dal comunicato, invece,Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la cifra che permetterebbe al Porto di trattenere Gimenez è diTra i principali artefici del trasferimento in Portogallo dic'èIl tecnico delapprezza le caratteristiche dell'attaccante rossonero, in particolare la capacità di muoversi all'interno dell'area di rigore e di trovare la porta con facilità. Escludendo le zero reti in campionato con la maglia delnella stagione 2025/2026, infatti, il messicano aveva realizzato