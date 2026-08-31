Santiago Gimenez è ufficialmente un nuovo calciatore del Porto: la nota diramata dal Milan e i dettagli sulla formula della cessione
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Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, il futuro di Santiago Gimenez sarà al Porto: ora è arrivata anche l'ufficialità. Il centravanti messicano lascia dunque il Milan dopo 7 gol e 6 assist in 37 presenze realizzate tra il febbraio del 2025 e il giugno del 2026.
Ufficiale, Gimenez al Porto: il comunicato del MilanA comunicare l'ufficialità del trasferimento di Gimenez al Porto è stato il Milan. Questo il comunicato diramato sul proprio sito:
"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Santiago Gimenez a FC Porto fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Santi per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica".
La verità sulla formula del trasferimentoI più grandi esperti di calciomercato avevano parlato di un prestito con diritto di riscatto. Come emerge dal comunicato, invece, il diritto di riscatto può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la cifra che permetterebbe al Porto di trattenere Gimenez è di 18 milioni più bonus, cifra che permette al Milan di evitare una minusvalenza.
Il fattore FarioliTra i principali artefici del trasferimento in Portogallo di Gimenez c'è Francesco Farioli. Il tecnico del Porto apprezza le caratteristiche dell'attaccante rossonero, in particolare la capacità di muoversi all'interno dell'area di rigore e di trovare la porta con facilità. Escludendo le zero reti in campionato con la maglia del Milan nella stagione 2025/2026, infatti, il messicano aveva realizzato 93 reti in 229 partite ufficiali.
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