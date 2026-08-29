L'Atalanta valuta il ritorno di Franck Kessie, ex calciatore del Milan: le ultime novità
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Franck Kessié, ex calciatore del Milan, potrebbe ben presto far ritorno in Serie A. L'ex centrocampista rossonero, dopo l'esperienza in Arabia, potrebbe tornare alla corte dell'Atalanta: il club nerazzurro, infatti, starebbe valutando concretamente la possibilità di riportare a Bergamo il centrocampista ivoriano. Nelle ultime ore la Dea ha avviato i primi contatti con il suo entourage per capire la fattibilità dell'operazione.
Ex Milan, Kessie all'Atalanta?La possibilità di un ritorno in nerazzurro è arrivata dopo il mancato accordo con la Juventus, squadra con cui Kessié aveva parlato senza però raggiungere un punto d'intesa. Sul calcaitore, inoltre, risultava esserci anche la Roma, pista raffreddata quasi subito.
Il centrocampista ivoriano, perciò, si è trovato nuovamente catapultato al centro del mercato, con la Dea che vuole capire se possano esserci i margini per riportarlo a Bergamo. Proprio in Nerazzurro, Kessie ha vissuto la sua crescita, affermandosi ancor prima del suo trasferimento in rossonero.
Quasi nove anni dopo l'ultima volta, il club nerazzurro potrebbe rappresentare la sua nuova squadra, con un ritorno quasi romantico. Per ora si trattano solamente di alcuni sondaggi esplorativi, ma l'Atalanta ha già iniziato a muoversi. Vedremo, nei prossimi giorni, se ci saranno degli ulteriori sviluppi.
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