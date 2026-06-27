Intervenuto sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano ha spiegato come la prossima priorità del Milan sia l'acquisto di un difensore. Dopo i 74 milioni di euro spesi per strappare Gonçalo Ramos al Paris-Saint Germain, il proprietario Gerry Cardinale non ha alcuna intenzione di fermarsi ed è pronto ad un nuovo investimento per regalare a Ruben Amorim un centrale che possa adattarsi al suo stile di gioco.

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“Nei vertici interni con Ruben Amorim è emersa la prossima priorità: un difensore centrale di livello per la stagione 2026/2027. Nei primi incontri l'allenatore aveva chiesto un attaccante forte, e da lì è nato il colpo Ramos. Adesso la sua indicazione si è spostata sulla difesa. In ordine di tempo, la ricerca del centrale ha la precedenza anche rispetto al centrocampista. Non è escluso che alla fine arrivino entrambi, ma al momento i prossimi sforzi economici e di scouting del Milan si concentreranno al 100% sul difensore voluto da Amorim”.

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