Fabrizio Romano svela il reparto in cui il Milan è pronto ad investire, noi di Pianeta Milan vi riveliamo il nome in cima alla lista di Cardinale e Amorim

Matteo Chini
- Milano
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore (screen Gazzetta.it)

Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano ha spiegato come la prossima priorità del Milan sia l'acquisto di un difensore. Dopo i 74 milioni di euro spesi per strappare Gonçalo Ramos al Paris-Saint Germain, il proprietario Gerry Cardinale non ha alcuna intenzione di fermarsi ed è pronto ad un nuovo investimento per regalare a Ruben Amorim un centrale che possa adattarsi al suo stile di gioco.

Calciomercato Milan, le ultime da Romano

“Nei vertici interni con Ruben Amorim è emersa la prossima priorità: un difensore centrale di livello per la stagione 2026/2027. Nei primi incontri l'allenatore aveva chiesto un attaccante forte, e da lì è nato il colpo Ramos. Adesso la sua indicazione si è spostata sulla difesa. In ordine di tempo, la ricerca del centrale ha la precedenza anche rispetto al centrocampista. Non è escluso che alla fine arrivino entrambi, ma al momento i prossimi sforzi economici e di scouting del Milan si concentreranno al 100% sul difensore voluto da Amorim”.
Antonio Silva, obiettivo calciomercato Milan

Milan, ecco qual è il difensore in cima alla lista di Cardinale

Come appreso dalla nostra redazione, il nome in cima alla lista di Gerry Cardinale risponde a quello di Antonio Silva, difensore portoghese classe 2003 attualmente in forza al Benfica. Stando a quanto riferito dal quotidiano lusitano 'Record', il Milan avrebbe già raggiunto un accordo personale con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale da circa 3 milioni di euro a stagione.

Milan, ma chi è Antonio Silva?

Classe 2003, António Silva è un perno del Benfica da quando ha 18 anni, come testimoniano le oltre 200 presene già collezionate con il club di Lisbona. Si tratta di un giocatore abile in fase di impostazione e nei duelli aerei. Il suo procuratore è Jorge Medes: lo stesso di Gonçalo Ramos e di Ruben Amorim. Proprio la presenza del super agente portoghese potrebbe agevolare la trattativa per il Milan.

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