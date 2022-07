Calciomercato Roma – Dybala, nel contratto una clausola ‘anti Milan’

Dybala ha firmato, con il club della Capitale , un contratto fino al 30 giugno 2025 da 6 milioni di euro a stagione bonus inclusi. Così come si era detto negli ultimi giorni, effettivamente nell'accordo tra il nativo di Laguna Larga e la Roma è presente una clausola rescissoria. O, per meglio, dire, una serie di clausole per rescindere prima il contratto, in caso di necessità.

Nello specifico, 35,5 milioni di euro qualora Dybala volesse andare all'Inter. Poi, 31,25 milioni di euro nel caso in cui, invece, Dybala volesse firmare per il Milan. Quindi, 21,95 milioni di euro per le società all'estero e, infine, 20,75 milioni di euro per qualsiasi altra società italiana. Fatta eccezione per la Lazio.