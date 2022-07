Calciomercato – Ufficiale, Dybala alla Roma: il comunicato giallorosso

Paulo Dybala è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. L'attaccante argentino, classe 1993, ha giocato in Italia con le maglie di Palermo (21 gol in 93 partite dal 2012 al 2015) e Juventus (115 gol in 293 partite dal 2015 al 2022): la sua terza esperienza in Serie A sarà con la maglia dei giallorossi.