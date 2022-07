Calciomercato Milan – Difesa, il piano alternativo di Maldini e Massara

Il calciomercato estivo è in pieno fermento. Il Milan ha ancora quattro colpi da mettere a segno prima di poter dire di aver ultimato il proprio lavoro. In rosa, infatti, mancano un difensore centrale ed un centrocampista centrale: i sostituti di Alessio Romagnoli e Franck Kessié. Poi due trequartisti, di cui un esterno destro ed un fantasista. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno le idee chiare sul come muoversi e su chi puntare.