Calciomercato, niente Milan per Asensio: futuro in Turchia?

Asensio, ex stella del Real Madrid, ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito all'Aston Villa, dove ha ritrovato continuità e un rendimento di alto livello. In 21 presenze tra tutte le competizioni, il giocatore ha messo a segno ben otto gol e fornito un assist, dimostrando di essere un calciatore in grado di fare ancora la differenza in zona offensiva. L'approdo al Fenerbahçe rappresenta una tappa cruciale per la sua carriera e un rinforzo di peso per la squadra turca.