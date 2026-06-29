Il trequartista del Manchester United Mason Mount accostato al Milan, ma è davvero un obiettivo dei rossoneri? Le ultime da Matteo Moretto
Uno dei nomi accostati con maggiore insistenza al Milan negli ultimi giorni è quello di Mason Mount, centrocampista inglese classe 1999 che attualmente milita al Manchester United. A caldeggiare l'ipotesi sarebbe la presunta stima di Ruben Amorim, che ha già lavorato con lui durante la parentesi ai 'Red Devils'. A fare luce sulla situazione ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.
I numeri di Mount sotto la guida di AmorimNei 14 mesi in Inghilterra di Amorim, Mount ha collezionato 37 presenze con la maglia del Manchester United. Il bottino parla di 6 reti e 1 assist in 1553 minuti complessivi in campo. Un bilancio discreto, che lo rende il sesto giocatore più prolifico della gestione del tecnico portoghese alle spalle solo di Bruno Fernandes (20), Amad Diallo (10), Rasmus Hojlund (8), Joshua Zirkzee (8) e Bryan Mbeumo (7).
Calciomercato, Mount al Milan? Moretto fa chiarezzaMoretto ha smentito categoricamente le indiscrezioni sul presunto interesse del Milan per Mount. Queste le sue parole:
“Su Mount non c’è nulla. Non mi risulta affatto che sia nella lista del Milan. La realtà è che il club si sta concentrando al 100% sul difensore centrale. Ne cercano uno di livello per completare il reparto. Ad oggi il nome di Mount non esiste per i rossoneri. Si parla tanto anche del centrocampista, ma per la mediana i tempi saranno più lunghi di quanto si creda. Lì in mezzo c’è un grande affollamento tra rientri e valutazioni da fare. Sul centrocampo capiremo qualcosa in più più avanti, ma oggi vi dico che Mount non è un obiettivo”.
I veri obiettivi di mercato del MilanDopo l'acquisto di Goncalo Ramos, Amorim ha chiesto alla proprietà l'acquisto di due difensori, due centrocampisti e un jolly offensivo. I principali candidati per il reparto arretrato sono Antonio Silva e Tiago Gabriel, mentre per quanto riguarda la mediana i nomi in pole sono quelli di Morten Hjulmand e Marc Casadó. Più complicato fare una previsione per la mezza punta, ma alcune indiscrezioni rivelate dal 'Corriere dello Sport' parlano di un interesse per Kerim Alajbegovic, trequartista bosniaco classe 2007 su cui si stanno muovendo anche Roma e Atalanta.
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