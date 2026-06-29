Uno dei nomi accostati con maggiore insistenza al Milan negli ultimi giorni è quello di Mason Mount, centrocampista inglese classe 1999 che attualmente milita al Manchester United. A caldeggiare l'ipotesi sarebbe la presunta stima di Ruben Amorim, che ha già lavorato con lui durante la parentesi ai 'Red Devils'. A fare luce sulla situazione ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

I numeri di Mount sotto la guida di Amorim

Calciomercato, Mount al Milan? Moretto fa chiarezza

“Su Mount non c’è nulla. Non mi risulta affatto che sia nella lista del Milan. La realtà è che il club si sta concentrando al 100% sul difensore centrale. Ne cercano uno di livello per completare il reparto. Ad oggi il nome di Mount non esiste per i rossoneri. Si parla tanto anche del centrocampista, ma per la mediana i tempi saranno più lunghi di quanto si creda. Lì in mezzo c’è un grande affollamento tra rientri e valutazioni da fare. Sul centrocampo capiremo qualcosa in più più avanti, ma oggi vi dico che Mount non è un obiettivo”.

I veri obiettivi di mercato del Milan