Calciomercato Milan, Walker vuole restare: il piano. Emerson Royal…

Come scrive 'Tuttosport', il Milan e Kyle Walker sono destinato a continuare insieme. L'inglese è una certezza dei rossoneri e l'acquisto che sta dando più sicurezze di gennaio. Gimenez, infatti, non segna da un mese, mentre Joao Felix dovrebbe tornare la Chelsea in estate. Walker, invece, ha risolto tanti problemi della fascia destra del Milan che non riusciva a trovare un elemento in grado di farlo dopo Calabria e l'acquisto estivo di Emerson Royal. Walker vorrebbe restare al Milan e Furlani sarebbe pronto a soddisfarlo: accordo con il giocatore per un contratto fino al 2027, ma si dovrà versare circa 5 milioni al Manchester City per il riscatto.