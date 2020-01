Calciomercato Milan – Vina, il Palmeiras alza la propria offerta: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Matias Vina è il nome scelto dalla dirigenza del Milan per sostituire Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero è in Olanda e si accaserà con il Psv in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ il Palmeiras, altra squadra interessata al terzino del Nacional Montevideo, avrebbe alzato la propria offerta. I brasiliani avevano inizialmente offerto 3,5 milioni di euro per metà cartellino, mentre ora si sono spinti a 6 per il 70% del cartellino. Il giocatore, però, sembra preferire l’ipotesi Milan. Intanto Krzysztof Piatek sta svolgendo le visite mediche con l’Hertha Berlino, continua a leggere >>>

