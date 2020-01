Calciomercato Milan – Piatek, in corso le visite mediche con l’Hertha

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Bild, sono in corso le visite mediche con l’Hertha Berlino per Krzysztof Piatek, che nella serata di ieri ha lasciato Milano per trasferirsi in Germania. Il centravanti polacco, al termine delle visite mediche, firmerà il contratto che lo legherà al club tedesco per i prossimi anni. Intanto ci sono novità molto importanti su Vina. Gli aggiornamenti, continua a leggere >>>

