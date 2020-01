Calciomercato Milan – Di Marzio: “Vina vuole i rossoneri”. Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca di Marzio, giornalista di Sky Sport, attraverso il proprio account Twitter ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Nacional per Matias Vina, il terzino scelto da Maldini e Boban per sostituire Ricardo Rodriguez.

"Vina spinge per il Milan e sta andando a parlare con il presidente del Nacional per convincerlo ad accettare l'offerta (rispetto a quella del Palmeiras)". Insomma, la sensazione è che la volontà del calciatore possa alla fine risultare decisiva per il suo trasferimento in rossonero.

