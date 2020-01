CALCIOMERCATO MILAN – Dopo Suso e Piatek sta per concretizzarsi anche un’altra cessione in casa rossonera. Ricardo Rodriguez è arrivato da circa un’oretta in Olanda, dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con il Psv: gli olandesi hanno raggiunto un accordo con il Milan sulla base di un prestito di 2 milioni e un diritto di riscatto fissato a 4. Ecco la foto scattata in aereo dal suo procuratore, Gianluca Di Domenico, postata sul proprio profilo Instagram.