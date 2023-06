Calciomercato Milan – Dopo Tonali può partire anche Theo Hernández

Theo Hernández altro sacrificato illustre del Milan in questo calciomercato estivo? 'La Stampa' non lo esclude: ecco qual è la situazione

Il quotidiano 'La Stampa' in edicola questa mattina, parlando del calciomercato del Milan , ha parlato di 'squadra da rifare'. Con la cessione, infatti, di Sandro Tonali al Newcastle per una cifra record , da 'Casa Milan' potranno partire, concretamente, con le operazioni in entrata per rinforzare in maniera massiccia la squadra di mister Stefano Pioli .

Calciomercato Milan: Theo Hernández in odore di cessione?

Inoltre, come evidenziato dal quotidiano torinese, quella di Tonali potrebbe non essere l'unica cessione illustre del Milan in questa sessione di calciomercato. Anche Theo Hernández, infatti, potrebbe fare i bagagli. Un movimento in uscita, questo, che, unito a quello di Tonali, non sarebbe di certo accolto con entusiasmo (eufemismo) dalla tifoseria rossonera, già abbastanza arrabbiata per l'addio al numero 8.