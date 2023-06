Calciomercato Milan – C’è Musah tra i possibili eredi di Tonali

Arrivare a mettere le mani su Musah in questo calciomercato estivo, ad ogni modo, non sarà facile per il Milan. Sotto contratto con il Valencia fino al 30 giugno 2026, il ragazzo, che ha disputato 37 partite nell'ultima stagione in Spagna, piace anche, infatti, ad Atlético Madrid nella Liga, poi Liverpool, Chelsea e West Ham nella Premier League.

La storia del giocatore: statunitense cresciuto a Castelfranco Veneto — In Serie A, nel recente passato, avevano sondato il terreno per lui Inter e Juventus. Qualora Musah dovesse finire al Milan, tornerebbe nel Paese dove è cresciuto e ha iniziato a giocare a calcio. La sua storia, infatti, è molto curiosa. Musah è nato a New York da genitori di origini ghanesi, ma si è traferito nei primi mesi di vita a Castelfranco Veneto: qui ha iniziato a giocare a calcio nel settore giovanile del Giorgione.

Poi, a 10 anni, si è trasferito a Londra con la famiglia, entrando nelle giovanili dell'Arsenal. Il suo legame, però, con l'Italia non si è mai spezzato. Il suo agente è Giacomo Guidolin, figlio dell'allenatore Francesco, nato proprio a Castelfranco Veneto. Il Milan lo segue da tempo: si tratta di un profilo ideale per l’area scout guidata da Geoffrey Moncada per età e rapidità di giocate. Ora che il Diavolo ha risorse per la cessione di Tonali, può affondare il colpo se vorrà. Milan, sondaggio inaspettato per l'esterno >>>