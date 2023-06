Calciomercato Milan – Esterno offensivo, un sondaggio inaspettato

Il mercato estivo è in pieno fermento e il Milan, che sta per cedere Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro, si dovrà concentrare in questi giorni sui movimenti in entrata. In particolare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada dovranno reperire, nel panorama italiano e/o internazionale, almeno un esterno offensivo, giacché mister Stefano Pioli vuole passare al 4-3-3. Nelle schede successive, allora, facciamo il punto della situazione sulle trattative del Diavolo in questa posizione di campo.