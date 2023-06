Calciomercato Milan – Tonali al Newcastle, oggi le visite: cifre e dettagli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa che porterà Sandro Tonali dal Milan al Newcastle. I due club, infatti, hanno praticamente chiuso i negoziati per il trasferimento del numero 8 rossonero in Inghilterra. Ieri sera mancavano soltanto gli ultimi accordi sui dettagli e il via libera da RedBird. La strada, però, è più che tracciata.