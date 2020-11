Calciomercato Milan – Thauvin, rinnovo difficile: Maldini è pronto | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN THAUVIN

CALCIOMERCATO MILAN NEWS THAUVIN – Il Milan pensa al presente, con il primo posto in classifica, tuttavia Maldini e Massara iniziano già a pensare al futuro. Una società come quella rossonera deve tenersi pronta a sfruttare eventuali opportunità di mercato, e dunque i due dirigenti stanno valutando diversi profili che potrebbero far comodo a Pioli.

Tra questi c’è sicuramente Florian Thauvin. Il francese ha un contratto in scadenza con il Marsiglia nel 2021, e, secondo quanto riferito dall’Equipe, il club transalpino sta provando in tutti i modi a convincere il giocatore a prolungare il suo contratto. Thauvin, però, potrebbe rimanere solo nel caso in cui gli venga offerto un contratto a lungo termine e con un sostanziale aumento dell’ingaggio, cosa che in questo momento il Marsiglia non può permettere.

Per questo motivo, Milan e Napoli sono pronte all’assalto. Se il Marsiglia non dovesse riuscire a rinnovare il contratto, Thauvin potrebbe essere ceduto già a gennaio. Maldini ci pensa, visto che un elemento di qualità come il francese – preso a condizioni vantaggiose – potrebbe risultare molto utile.

Ricordiamo, che Thauvin, essendo in scadenza, potrebbe firmare con il Milan già a partire da gennaio, con incorporamento in organico previsto dal 1 luglio prossimo. Non è escluso però che il Diavolo possa anticipare i tempi facendo un’offerta al Marsiglia in modo da bruciare la concorrenza. Oltre al Napoli di Gattuso ci sono sul giocatore anche la Roma di Fonseca e l’Atalanta di Gasperini.

