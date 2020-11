Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: a breve incontro decisivo

Rinnovo Donnarumma: l’incontro decisivo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da Sport Mediaset, la prossima settimana, in occasione della sosta per le nazionali, si terrà un incontro decisivo tra la dirigenza rossonera (Frederic Massara e Paolo Maldini) e Mino Raiola per il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma. I dirigenti rossoneri sono pronti ad offrire al portiere un ingaggio da 8 milioni di euro, mentre il suo agente ne ha chiesti 10. La partita è assolutamente aperta. Ricordiamo che attualmente il classe 1999 percepisce 6 milioni di euro all’anno, uno in meno di Zlatan Ibrahimovic.

