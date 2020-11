Calciomercato – Ds Schalke: “Kabak? Il Milan ci ha contattato. Sul futuro…”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO: KABAK, FUTURO INCERTO

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Jochen Schneider, direttore sportivo dello Schalke 04, ha parlato così ai microfoni di Waz di Kabak, obiettivo di mercato del Milan. Ecco cosa ha detto.

“Kabak? Il Milan ha bussato alla nostra porta alla fine del mercato e una cessione in quel momento era fuori discussione per noi. Ho solamente letto cosa veniva scritto in quei giorni. Cessione a gennaio? Siamo ancora in tempi economicamente difficili, come si può intuire che questa stagione potrebbe essere giocata fino al termine senza spettatori. Quindi non posso e non voglio escludere nulla”.

