Il calciomercato del Milan non si ferma e, dopo aver fatto arrivare Gonçalo Ramos, la dirigenza rossonera ha spostato immediatamente il focus sulla difesa obiettivo è chiaro dare a Rúben Amorim un rinforzo perfetto per il reparto arretrato, capace di far compiere definitivamente il salto di qualità.

Calciomercato Milan, il diavolo vuole Inacio

Il nome in cima alla lista dei desideri di Cardinale e della dirigenza rossonera porta direttamente in Portogallo: stiamo parlando di Gonçalo Inacio , difensore classe 2001 delloNon è un profilo qualunque, ma un profilo che Amorim conosce già molto bene: l'allenatore lo aveva già svezzato e valorizzato durante la sua avventura sulla panchina del club lusitano.

A confermare la decisione del Milan di fare All in sul centrale portoghese è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto: secondo quanto rivelato nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti concreti tra i due club, proprio per vedere la fattibilità dell'operazione.

Il Milan vuole capire fin dove si può spingere a livello economico: sul contratto di Inacio, infatti, è presente una clausola da circa 60 milioni di euro. Lo Sporting però, si è mostrato molto aperto a trattare la cifra, effettuando anche un piccolo sconto, ma prendendo comunque intorno ai 40 milioni di euro.

Nel frattempo, però, a lavorare vicino al giocatore ci sarebbe proprio il nuovo allenatore del Milan. Secondo Moretto infatti, è molto probabile che Amorim abbia già scambiato più di una parola con il difensore, spiegando il progetto e manifestandogli tutta la sua centralità.