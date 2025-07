Calciomercato Milan, spunta l’idea Singo per la fascia destra

Secondo Gianluigi Longari, un nuovo nome è stato proposto alla dirigenza del Milan per la fascia destra: si tratta di Wilfried Singo

Il mercato del Milan per le corsie esterne continua a essere in pieno movimento. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, noto esperto di mercato, un nuovo nome è stato proposto alla dirigenza rossonera per la fascia destra: si tratta di Wilfried Singo del Monaco.