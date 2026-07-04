Niente da fare per il Milan. Morten Hjulmand, a lungo seguito e corteggiato dai rossoneri per il proprio centrocampo, sembra aver ormai preso un'altra strada che lo porta in Spagna. Il futuro del centrocampista danese ed ex capitano del L.ecce sarà, con ogni probabilità, all'Atletico Madrid.

Milan, niente Hjulmand: le ultime

Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercatotramite i propri canali social, la trattativa tra il club spagnolo e quello portoghese è entrata in una fase davvero calda: le parti infatti sono molto vicine.

La fumata bianca non è ancora definitivamente arrivata, ma l'ottimismo cresce di ora in ora. Al momento la distanza economica tra la richiesta del club portoghese e quello spagnolo è minima: si parla solamente di 5 milioni di euro, un gap che può essere colmato molto rapidamente.

Dal canto suo Hjulmand ha espresso il suo totale gradimento per la destinazione finale: il centrocampista classe '99 infatti ha già raggiunto un accordo di massima con l'Atletico Madrid per quanto riguarda contratto e lato economico, e ora attende solamente che i due club limino gli ultimi dettagli sul cartellino.