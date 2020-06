Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, ci siamo: cifre e dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘Sport Mediaset‘, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma ed il Milan andranno avanti insieme. Il portiere, classe 1999, sarà il titolare della squadra rossonera anche nella stagione 2020-2021.

Il contratto di Donnarumma, attualmente in scadenza il 30 giugno 2021, verrà prolungato di due stagioni, quindi fino al 30 giugno 2023, mantenendo le stesse cifre. Pertanto, il numero 99 continuerà a percepire 6 milioni di euro netti l’anno di stipendio.

Il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del club di Via Aldo Rossi, ha dato già l’ok per aggirare l’ostacolo del tetto ingaggi per il Milan, fissato ad un massimo di 2,5 milioni di euro netti a stagione per ciascun calciatore. Ma per Donnarumma, i rossoneri faranno un’eccezione.

La presenza di Donnarumma nel Milan del 2020-2021 è, oltretutto, secondo ‘Sport Mediaset‘, l’immagine perfetta del nuovo corso rossonero con il tedesco Ralf Rangnick, che prevede la costruzione di una squadra composta da giovani ambiziosi, talentuosi ma già strutturati e ‘pronti’.

Mino Raiola, agente di Donnarumma, sta studiando con il Milan l’inserimento, nel nuovo accordo per il suo assistito, di una clausola rescissoria di 50 milioni di euro che si attiverà, la prossima estate, qualora il Milan non riesca a qualificarsi per la Champions League 2021-2022.

Una sorta di ‘via di uscita’ per Donnarumma che, nonostante sia rossonero dentro e fedele al Milan, prima o poi vorrà misurarsi su ben altri palcoscenici. Meglio se, chiaramente, questi arrivassero con il Diavolo … INTANTO, PER L’ATTACCO, È SPUNTATO UN NOME NUOVO PER I ROSSONERI >>>