Calciomercato Milan – Gaich, contatti avviati con il San Lorenzo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, nel taccuino del Milan c’è anche Adolfo Gaich. L’attaccante potrebbe essere uno dei nomi spendibili nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic dovesse lasciare il club rossonero. Luka Jovic resta il primo obiettivo, ma a differenza del serbo (per lui si parla di un prestito biennale con obbligo di riscatto), per l’argentino si parla di un acquisto a titolo definitivo, con i primi contatti che sono stati avviati.

Gaich è soprannominato Tanque, ovvero il carro armato. Il centravanti è un vero e proprio armadio, visti i 190 centimetri di altezza e gli 82 chilogrammi di peso. Il classe 1999 ha iniziato a fare molto bene con la maglia del San Lorenzo, con cui in questa stagione ha segnato 5 gol in 12 presenze, ma in generale la sua crescita è sotto gli occhi di tutti. Il club argentino è consapevole di poter incassare delle cifre importanti, e dunque difficilmente chiederà meno di 15 milioni di euro per lasciarlo partire.

Gaich sarebbe un bel colpo perchè può essere considerato il prototipo del centravanti moderno. A tal proposito, ecco le parole di Fernando Batista, commissario tecnico della nazionale olimpica argentina: “Se avrà in Europa avrà bsogno di un periodo di ambientamento, il tempo ad esempio di cui ha avuto bisogno Lautaro Martinez per consolidarsi all’Inter. Non mi sorprende che il Barcellona lo cerchi come prospetto futuro. Vale la pena scommettere su di lui, non ho dubbi. Ha potenza, gioco aereo, è forte. Per il modo in cui cerca il gol, per la sua tenaci mi ricorda Martin Palermo. E ha alcune cose di Lewandowski. Lo vedo simile nel fisico, come tiene il corpo, come tiene la palla”.

Gli altri attaccanti? C’è interesse per Victor Osimhen del Lille, ma la trattativa è complicata per via dell’inserimento sempre più forte da parte del Napoli, anche se i rapporti tra il Milan e il club francese sono ottimi. Attenzione anche a Patrick Schick, calciatore della Roma, in prestito al Lipsia, che sta facendo molto bene in Germania. INTANTO SI AVVICINA IL RINNOVO DI DONNARUMMA, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓