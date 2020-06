Calciomercato Milan – Donnarumma, rinnovo vicino: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere ha un contratto in scadenza nel 2021 e già guadagna ben 6 milioni di euro l’anno, ma la proprietà è consapevole che Gigio è diverso da tutti gli altri: è cresciuto nel Milan, incarna il passato e soprattutto può rappresentare la squadra rossonera in futuro.

Presto dunque ci sarà un incontro tra Ivan Gazidis e Mino Raiola. Come detto, Donnarumma ha un contratto in scadenza nel 2021 e dunque in teoria tra pochi mesi potrebbe accettare proposte di grandi club, ma questo è un rischio che la dirigenza non vuole affrontare, considerando che la perdita dell’estremo difensore a zero sarebbe anche un grosso danno d’immagine per il club. E’ vero, Donnarumma in alcune occasioni è stato criticato dai tifosi, ma anche vero che chi lo conosce bene dice che mai e poi mai vorrebbe andarsene a parametro zero. Il suo obiettivo? Riportare il Milan in alto.

Insomma, le sensazioni di una sua permanenza al Milan sono positive, ma ora tocca a Ivan Gazidis. L’amministratore delegato cercherà di fare tutto il possibile per trattenerlo, avanzando per Donnarumma una proposta che preveda magari un rinnovo non a lungo raggio (confermando i 6 milioni d’ingaggio attuali) e magari l’inserimento di una clausola rescissoria (cosi come anticipato da Pianetamilan).

Vedremo cosa succederà, ma una cosa sembra essere certa: Donnarumma è cresciuto, ed è cresciuto anche il suo amore per il Milan, nonostante gli ultimi anni turbolenti. Con queste basi, Gigio può diventare il simbolo del club rossonero anche in futuro. INTANTO NOVITA’ IMPORTANTI SUL NUOVO STADIO, CONTINUA A LEGGERE >>>

