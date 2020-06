Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: la volontà del portiere

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive di Gianluigi Donnarumma, che, come tutti sanno, ha un contratto in scadenza con il Milan nel 2021.

In teoria Donnarumma tra pochi mesi avrebbe la possibilità di firmare per altri club, ma è anche vero che il portiere non sembra aver nessuna intenzione di andarsene a parametro zero. Il suo obiettivo è quello di riportare il Milan in alto. Donnarumma è cresciuto, ed è cresciuto anche il suo amore per il Milan, nonostante gli ultimi anni turbolenti, ed è per questo la sensazione è che Gigio resterà ancora a Milanello. INTANTO PIOLI SI GODE UN CALCIATORE, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓